Украинская команда NaVi выиграла крупнейший турнир по CS:GO: призовые — $1 млн

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NaVi) победила на престижном турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда победитель получит один миллион долларов.

Это первое событие серии Major по Counter-Strike: Global Offensive с сентября 2019 года — ранее компания-разработчик игры Valve и киберспортивная лига PGL не могли провести турнир такого масштаба из-за коронавирусных ограничений.

Украинская команда в финале победила европейский коллектив G2 Esports со счетом ... . Команды играл на трех картах — Ancient, Nuke, Mirage. При этом G2 за второе место получит $300 тысяч. Днем ранее, в ночь на 7 ноября, NaVi победила в полуфинале российскую команду Gambit Esports со счётом 2:0.

Примечательно, что NaVi и G2 уже встречались на двух предыдущих международных лан-турнирах (проводятся онлайн) — IEM Cologne 2021 (прошел в Келне, Германия) и IEM Katowice 2020 (прошел в Катовице, Польше). Оба финала выиграла украинская команда со счетом 3-0. Кроме того, киберспортивный аналитик Александр "Petr1k" Петрик напомнил, что NAVI выиграли подряд 15 офлайн-матчей, а последнее поражение коллектива было более, чем полтора года назад в феврале 2020-го

"NaVi, как клуб, уже четвертый раз играет в финале мейджора (в 2015, 2016 и 2018 годах). Во всех трёх предыдущих финалах NaVi проиграли 0-2. Получается, NaVi еще ни разу не выигрывали даже одну карту в финалах мейджоров. А вот для организации G2 это был первый финал мейджора в истории — ранее наибольшим достижением клуба был полуфинал DH Cluj-Napoca 2015. Но ни один из участников этого финала никогда не выигрывал мейджор в CS:GO", — отметил эксперт.

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Перед встречей игроки NaVi и G2 пожелали друг другу удачи. Снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев, который считается одним из лучших игроков в мире, перед матчем отметил — он видит, что игроки G2 очевидно стали лучше.

"Будет непростой матч. Даже последняя игра с ними в Кельне была сложная — хоть там и было 3:0, каждая половина карты заканчивалась со счетом 8:7. И потом мы уже добирали", — признался перед схваткой он.

При этом еще до финала PGL Stockholm 2021 уже установил рекорд для турниров Major по количеству зрителей — полуфинал между Natus Vincere и командой Team Vitality одновременно смотрели 1,35 миллиона зрителей, из которых более 500 тысяч на русскоязычных трансляциях.

Напомним, в середине октября самый престижный в мире турнир The International по киберспортивной дисциплине Dota 2 выиграла российская команда Team Spirit. На гранд-финале в ее составе играли двое украинцев — киевлянин Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков. Общий призовой фонд турнира составил $40 млн, а победители увезли с собой $18 млн.