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5 минут назад

Украинская команда NaVi выиграла крупнейший турнир по CS:GO: призовые — $1 млн

PGL Major Stockholm 2021 — первый с сентября 2019 года турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Раньше таким масштабным мероприятиям мешали карантинные ограничения

Снайпер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев Снайпер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев
Снайпер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NaVi) победила на престижном турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда победитель получит один миллион долларов.

Это первое событие серии Major по Counter-Strike: Global Offensive с сентября 2019 года — ранее компания-разработчик игры Valve и киберспортивная лига PGL не могли провести турнир такого масштаба из-за коронавирусных ограничений.

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Украинская команда в финале победила европейский коллектив G2 Esports со счетом ... . Команды играл на трех картах — Ancient, Nuke, Mirage. При этом G2 за второе место получит $300 тысяч. Днем ранее, в ночь на 7 ноября, NaVi победила в полуфинале российскую команду Gambit Esports со счётом 2:0.

Примечательно, что NaVi и G2 уже встречались на двух предыдущих международных лан-турнирах (проводятся онлайн) — IEM Cologne 2021 (прошел в Келне, Германия) и IEM Katowice 2020 (прошел в Катовице, Польше). Оба финала выиграла украинская команда со счетом 3-0. Кроме того, киберспортивный аналитик Александр "Petr1k" Петрик напомнил, что NAVI выиграли подряд 15 офлайн-матчей, а последнее поражение коллектива было более, чем полтора года назад в феврале 2020-го

По статистике команды NaVi видно, что она еще ни разу не выигрывала такой крупный турнир по CS:GO

"NaVi, как клуб, уже четвертый раз играет в финале мейджора (в 2015, 2016 и 2018 годах). Во всех трёх предыдущих финалах NaVi проиграли 0-2. Получается, NaVi еще ни разу не выигрывали даже одну карту в финалах мейджоров. А вот для организации G2 это был первый финал мейджора в истории — ранее наибольшим достижением клуба был полуфинал DH Cluj-Napoca 2015. Но ни один из участников этого финала никогда не выигрывал мейджор в CS:GO", — отметил эксперт.

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Перед встречей игроки NaVi и G2 пожелали друг другу удачи. Снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев, который считается одним из лучших игроков в мире, перед матчем отметил — он видит, что игроки G2 очевидно стали лучше.

"Будет непростой матч. Даже последняя игра с ними в Кельне была сложная — хоть там и было 3:0, каждая половина карты заканчивалась со счетом 8:7. И потом мы уже добирали", — признался перед схваткой он.

При этом еще до финала PGL Stockholm 2021 уже установил рекорд для турниров Major по количеству зрителей — полуфинал между Natus Vincere и командой Team Vitality одновременно смотрели 1,35 миллиона зрителей, из которых более 500 тысяч на русскоязычных трансляциях.

Напомним, в середине октября самый престижный в мире турнир The International по киберспортивной дисциплине Dota 2 выиграла российская команда Team Spirit. На гранд-финале в ее составе играли двое украинцев — киевлянин Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков. Общий призовой фонд турнира составил $40 млн, а победители увезли с собой $18 млн.

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