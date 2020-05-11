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1 час назад

Проведение Каннского кинофестиваля в 2020 году отменили

Организаторы феста решили вообще не проводить мероприятие в нынешнем году

Проведение Каннского кинофестиваля в 2020 году отменили Проведение Каннского кинофестиваля в 2020 году отменили
Каннский кинофестиваль. Фото: festival-cannes.com

Каннский кинофестиваль, который из-за коронавируса с мая перенесли на июнь, решили вообще не проводить в 2020 году.

Об этом заявил президент фестиваля Пьер Лескур, сообщает Le Figaro.

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"Каннский кинофестиваль в традиционном виде отменен. Мы рассмотрели все возможные варианты его проведения в режиме реального времени. К концу лета не будет фестиваля", — отметил Лескур.

В то же время организаторы выбрали стратегию "перераспределения" фильмов по осенним фестивалям, в частности, ленты планируют показать на Венецианском кинофестивале.

Кроме того, гендиректор фестиваля Тьерри Фремо рассказал Screen Daily, что "Канны могли пройти только так, как всегда: со звездами, зрителями и прессой".

Впрочем, организаторы планируют в начале июня объявить перечень лент, которые должны были показать во время Каннского кинофестиваля-2020. Все эти ленты должны показать до весны 2021 года.

Как известно, Каннский кинофестиваль должны были провести с 12 по 23 мая. Вскоре из-за коронавирус его перенесли на 22-26 июня в режиме онлайн.

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Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020 (должен был пройти в Нидерландах в мае 2020 года), отменили из-за пандемии китайского коронавируса.

Из-за карантина также объявили о переносе крупные киевские музыкальные фестивали. Первым о таком решении сообщил Atlas Weekend, который перенесли на 6-11 июля 2021 года.

Затем о переносе на год заявил и Upark. Даты его проведения в 2021 году пока неизвестны.

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