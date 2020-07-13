Антонио Лукич снимает teen-dramedy "Секс, Інста і ЗНО" для VOD-платформы 1+1 video

Команда 1+1 Digital Studios начала съемки новой 12-серийной teen-dramedy под названием "Секс, Інста і ЗНО". Это первый украинский сериал о поколении Z, созданный специально для VOD-платформы.

Его премьера состоится на 1+1 video осенью 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке. Предпродажа по специальной early bird цене начнется в середине октября.

Творческая группа "Секс, Інста і ЗНО" во главе с режиссёром Антонио Лукичем, а также руководителем 1+1 Digital Studios и автором идеи Ириной Никончук приступили к экранизации истории о мире современных подростков и их проблемах. Главным продюсером сериала выступила директор 1+1 Digital и инновации Анна Ткаченко.

В центре событий четверо персонажей и их ближайшие друзья, у которых экзамены на носу. Сценарий написали Евгения Бабенко и Павел Остриков. События разворачиваются под хиты Макса Барских.

Поскольку сериал создается специально для онлайн-платформы, в нем максимально реально, местами жёстко, без "фильтров" показано, как и чем живёт поколение Z.

Как отметила шоураннер проекта, руководитель 1+1 Digital Studios Ирина Никончук, творческая группа стремилась создать сериал о проблемах подростков, их страхах, истинных скрытых желаниях и неуверенности во всем. Когда работали над форматом и идеей, провели множество интервью с подростками и в сериале будет много реальных историй, которые рассказали 16-летние. "Это будет честный, откровенный и смешной рассказ о взрослении в Украине", — резюмировала она.

По словам режиссера Антонио Лукича ("Мои думки тихі"), история о подростках, привлекла его своей честностью и попыткой поговорить со зрителем о серьёзном, но без лишнего пафоса. "Мне кажется, что смотреть сериал нужно будет с осторожностью: есть огромный риск влюбиться в главных героев", - заметил режиссер.

В поиске нетривиальных характеров кастинг-директор проекта Алла Самойленко обратила внимание на студентов КНУТКТ им. И. Карпенко-Карого — Ганнусю Ярмоленко, Андрея Максимова, Соню Слюсаренко, Карину Черчевич, Виталия Зеленого, Любаву Шоклю, Юрия Рекса и Григория Наумова, которые сыграют основные роли. В сериале также заняты Наталия Васько и Ирма Витовская (сыграла в фильме "Мои думки тихі" Антонио Лукича главную женскую роль) и іnsta-кумиры Ирина Кудашова (сериал "Школа") и Юлия Гамалий (группа Open Kids).

Старту съёмок предшествовала социальная акция. В воскресенье, 12 июля, в Киеве прошло несколько молчаливых демонстраций подростков в медицинских масках, крест-накрест заклеенных черным скотчем.

В руках они держали картонные таблички с написанными от руки обращениями о том, что их больше всего волнует, и загадочной подписью @sex_insta_zno, по которой все заинтересованные могли найти в Instagram одноимённую страницу с интригующим контентом. Эта акция — сигнал о нерешённой проблеме поколений и о том, что голос нового — Z — часто остается без внимания.

Официальная страница сериала в Instagram: @sex_insta_zno